В Национальном автосоюзе назвали эффективный метод борьбы с наценкой автодилеров

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В РФ следует ввести практику продаж отечественных машин напрямую на сайте автомобилестроительной компании для борьбы с наценкой дилеров. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее в России предложили ограничить максимальную наценку на отечественные автомобили до 15%. С инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Предполагается, что нововведение поможет исключить искусственное завышение цен автодилерами.

Антон Шапарин, комментируя это предложение, отметил, что такой подход вряд ли решит проблему. "Никакие механические ограничения, потолки цен и наценки работать не будут", – полагает он.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Автомобиль автодилеры вам, может, и продадут по договору по рекомендованной розничной цене, но отдельным договором, который вы будете обязаны подписать, они продадут вам дополнительного оборудования на такую сумму, которую посчитают нужным. И еще расскажут, что без страховки, страхования жизни и так далее они вам тоже ничего не продадут.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза, единственный вариант решения проблемы – это введение онлайн-продаж на сайте автомобилестроительной компании.

"Нужно начать продавать автомобили "АвтоВАЗа" на сайте "АвтоВАЗа", чтобы человек мог оформить покупку там, а автомобиль был бы ему выдан в Тольятти либо в пункте выдачи. У "АвтоВАЗа" есть несколько аффилированных сервисов в крупных городах. Соответственно, таких машин может быть продано бесконечно много, и это остановит дилеров", – пояснил эксперт.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Они поймут, что потребитель не загнан в ловушку, придется с ним вести себя нормально. Поэтому единственный вариант – это онлайн-продажи. Все остальное работать не будет, потому что все будет обходиться мгновенно.

Ранее были названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретали в 2023 году. Наибольший спрос аналитики зафиксировали на машины с пробегом японских марок. На втором месте по популярности оказались немецкие авто. При этом отечественные машины оказались на четвертом.

