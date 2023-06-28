12:12Транспорт
В Национальном автосоюзе назвали эффективный метод борьбы с наценкой автодилеров
Фото: depositphotos/Syda_Productions
В РФ следует ввести практику продаж отечественных машин напрямую на сайте автомобилестроительной компании для борьбы с наценкой дилеров. Об этом Москве 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Ранее в России предложили ограничить максимальную наценку на отечественные автомобили до 15%. С инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Предполагается, что нововведение поможет исключить искусственное завышение цен автодилерами.
Антон Шапарин, комментируя это предложение, отметил, что такой подход вряд ли решит проблему. "Никакие механические ограничения, потолки цен и наценки работать не будут", – полагает он.
По мнению вице-президента Национального автомобильного союза, единственный вариант решения проблемы – это введение онлайн-продаж на сайте автомобилестроительной компании.
"Нужно начать продавать автомобили "АвтоВАЗа" на сайте "АвтоВАЗа", чтобы человек мог оформить покупку там, а автомобиль был бы ему выдан в Тольятти либо в пункте выдачи. У "АвтоВАЗа" есть несколько аффилированных сервисов в крупных городах. Соответственно, таких машин может быть продано бесконечно много, и это остановит дилеров", – пояснил эксперт.
Ранее были названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретали в 2023 году. Наибольший спрос аналитики зафиксировали на машины с пробегом японских марок. На втором месте по популярности оказались немецкие авто. При этом отечественные машины оказались на четвертом.
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