В ГИБДД рассказали о рекордсмене по превышению скорости на Крымском мосту

Водителя, который превысил скорость на Крымском мосту до 243 километров в час, оштрафовали около 30 раз за два года. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД РФ.
Отмечается, что штрафы были выписаны за превышение скорости.
"В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях. В этом году автовладелец привлекался к ответственности 17 раз", – сообщили в ГИБДД.
Накануне начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев сообщил, что на Крымском мосту установлены 10 камер наблюдения, фиксирующие движение транспорта. Максимальная скорость движения на трассе составляет 90 километров в час. По словам Леонтьева, это приемлемая скорость, чтобы пересечь мост.
Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, а грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта намечен на декабрь 2019 года.
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