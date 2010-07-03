Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:19

В ГИБДД рассказали о рекордсмене по превышению скорости на Крымском мосту

транспорт дороги авто

11:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Водителя, который превысил скорость на Крымском мосту до 243 километров в час, оштрафовали около 30 раз за два года. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД РФ.

Отмечается, что штрафы были выписаны за превышение скорости.

"В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях. В этом году автовладелец привлекался к ответственности 17 раз", – сообщили в ГИБДД.

Накануне начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев сообщил, что на Крымском мосту установлены 10 камер наблюдения, фиксирующие движение транспорта. Максимальная скорость движения на трассе составляет 90 километров в час. По словам Леонтьева, это приемлемая скорость, чтобы пересечь мост.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, а грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта намечен на декабрь 2019 года.

Читайте также

транспорт дороги авто

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика