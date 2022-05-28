Схема движения изменилась на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Рябиновой улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения транспорта изменилась на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновая, сообщается в телеграм-канале Дептранса.



В частности, отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновая для всех, кроме городского транспорта. На самом пересечении появилась выделенная полоса, чтобы автобусы, ожидая зеленый сигнал светофора для поворота, не задерживали движение машин.

Сейчас на месте работает дорожный патруль ЦОДД, помогая водителям найти пути объезда. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года по 30 июня 2023 года из-за проведения строительных работ будет ограничено движение на участке Лианозовского проезда.