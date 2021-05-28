В поездах Таганско-Краснопресненской линии стало до 6% свободнее по утрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В утренние часы в поездах Таганско-Краснопресненской линии метро стало свободнее на 6%, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.
При этом около 7,7 тысячи пассажиров едут в другое время.
"На линии будто запустили еще пять поездов. Это результат проекта "Время ранних" и снижения стоимости на Казанском направлении железной дороги", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что с 12 мая стоимость поездок на Казанском направлении снижена с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала.
"Это помогает разгрузить станцию метро "Выхино" – многие переходили сюда с электричек. Теперь около 500 человек в час пик отказались от этой пересадки и едут по железной дороге до метро "Комсомольская" или "Электрозаводская", – говорится в сообщении.
В качестве эксперимента на двух линиях столичной подземки ввели скидки в размере до 50% (22 рубля) на проезд вне часа пик. Сниженный тариф действует для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и в промежуток между 08:45 и 09:15.
Скидка действует только по будням. Эксперимент продлится до 2 июля текущего года.
Ранее сообщалось, что продление Троицкой линии метрополитена от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии разгрузит действующие ветки метро и пересадочные узлы в центре столицы, а также улучшит транспортное обслуживание таких районов, как Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники.
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