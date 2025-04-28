Трамваи временно не будут ходить у станции метро "Площадь Ильича" по ночам

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Трамваи временно не будут ходить у станции метро "Площадь Ильича" с 28 апреля после 23:50. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что последние трамваи проследуют по измененным маршрутам. Трамвай № 12 – от остановки Восточное Измайлово до метро "Авиамоторная", № 46 – от Метрогородка до "Авиамоторной", далее до Лефортовского моста, № 38 – от Черемушек до станции "Пролетарская".



Пассажиров призвали использовать метрополитен, автобусы н4 и м6.

"К Рогожскому Валу пользуйтесь трамваем № 43 по Большой Андроньевской улице", – указано в сообщении.

Изменения введены на время ремонтных работ на улице Сергия Радонежского, заключил департамент.

Кроме того, схема движения временно изменится в центре и на юго-востоке Москвы 29 апреля и 3 мая в связи с подготовкой ко Дню Победы. В частности, в эти дни с 16:30 до 19:00 будут перекрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади, с 22:00 до окончания мероприятия не будет движения по ряду центральных набережных и улиц.

