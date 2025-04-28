Расписание поездов МЦД-4 изменится с 1 по 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов МЦД-4 изменится с 1 по 4 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с ожидающимися изменениями пассажирам посоветовали использовать пригородные поезда от и до Киевского вокзала и Площади трех вокзалов, а также пользоваться пересадками на станциях метрополитена "Аминьевская", "Комсомольская", "Киевская" и "Нижегородская". Также ведомство призвало проверять расписание перед поездкой и рассказать об изменениях знакомым.

На Калужском направлении поезда маршрутом Апрелевка – Переделкино и в обратную сторону проследуют с остановками Апрелевка, Победа, Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Лесной Городок, Внуково, Мичуринец, Переделкино.

Чтобы добраться до центра города, пассажирам следует выбрать поезда с отправлением до Киевского вокзала. Они ходят с интервалом в 20–30 минут и совершают остановки на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково (1 и 2 мая) и Аминьевская.

Также в период с 1 по 4 мая поезда, следующие по направлению в центр, не будут останавливаться на станциях Солнечная, Мещерская и Матвеевская, а 3 и 4 мая – на станции Очаково.

Кроме того, на участке от Поклонной до Площади трех вокзалов поезда будут ходить с интервалами до 1 часа, а сквозное движение составов ограничат. Поезда 1 и 2 мая проследуют по одному пути по направлению "на Железнодорожную", 3 и 4 мая – по направлению "на Апрелевку".

На Нижегородском направлении составы проедут укороченными маршрутами в сторону Апрелевки от и до станций Нижегородская, Курская, Площадь трех вокзалов.

Пассажирам рекомендовали для поездок до станций Калужского направления доехать до Площади трех вокзалов, перейти на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро и проследовать до Киевской, откуда отходят поезда с Киевского вокзала.

Также горожане могут доехать до станции Нижегородская, перейти на ту же станцию Некрасовской линии метро и дойти до Аминьевской, где можно пересесть на поезда в сторону Апрелевки.

Вместе с тем интервалы движения поездов увеличат до 15 минут на участке от станции Железнодорожная до станции Площадь трех вокзалов. Там также возможны перерывы в движении до 40 минут. Кроме того, на Железнодорожной изменятся пути отправления.

Поездки на поездах дальнего пригорода в зоне диаметра будут оплачиваться по тарифу МЦД, отметили в ведомстве.

"Мы вынуждены значительно изменить движение поездов для модернизации инфраструктуры. Это необходимо, чтобы в следующем году открыть для жителей подмосковной Балашихи обновленную станцию Железнодорожная", – говорится в сообщении.

Тем временем на противоположной стороне диаметра возле станции Мещерская специалисты выстраивают транспортную интеграцию для жителей Солнцева. Для этого предстоит провести большой объем работ, включая настройку систем безопасности и модернизацию путей. Кроме того, на центральном участке запланированы работы капитального ремонта.

"Все работы совместно с коллегами из ОАО "РЖД" проведем одновременно, в выходные, чтобы не мешать поездкам в будни", – добавили в департаменте.

Пассажиры могут проверить расписание поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что МЖД изменит расписание пригородных поездов на шести направлениях – Киевском, Горьковском, Павелецком, Белорусском, Рижском и Курском – в связи с модернизацией инфраструктуры в мае.

В частности, ремонт путей между Бирюлево-Товарной и Домодедово пройдет в несколько этапов: с 3 по 5 мая, затем – с 10 по 12 мая, с 17 по 19 мая, с 24 по 26 мая, с 26 по 28 мая и с 31 мая по 1 июня.