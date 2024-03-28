Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Первая прачечная открылась на Павелецком вокзале в столице. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД) в своем телеграм-канале.

По данным перевозчика, она работает круглосуточно в режиме самообслуживания. В специальном помещении установили по четыре стиральные и сушильные машины с терминалом оплаты. Порошок и кондиционер для белья предоставляются на месте, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что более 6,2 миллиона раз пассажиры воспользовались "Кошельком" транспортной карты "Тройка" для оплаты проезда на Павелецком и Ярославском направлениях МЖД с момента запуска услуги. По данным ЦППК, в основном "Кошельком" пользовались люди на Ярославском направлении – свыше 4,5 миллиона раз, также на участке Ростокино – Мытищи почти 40% граждан предпочитают платить "Тройкой" прямо на турникете.