МЖД призвала пересесть на электрички дальних рейсов для поездок со станции Апрелевка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители и гости столицы, которые планировали поездку со станции Апрелевка Киевского направления МЖД в сторону Москвы, могут воспользоваться пригородными поездами дальних рейсов пока проводятся восстановительные работы после схода вагонов. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

На данный момент из-за происшествия МЖД организовала движение составов по соседним путям. Именно поэтому, как объяснили в пресс-службе, поезда следуют с небольшим отставанием от расписания, а часть поездов МЦД-4 проезжают по укороченным маршрутам.

"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим", – указано в сообщении.

Сход произошел 28 февраля в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща – Апрелевка. В связи с этим было принято решение о выводе пассажиров через головной вагон. Информации о пострадавших не поступало. К месту уже выехал восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.

Для отслеживания ликвидации последствий схода был создан оперштаб. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку в связи с происшествием на станции.

На данный момент пока наблюдаются задержки электричек в сторону Москвы и области.



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