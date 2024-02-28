28 февраля, 14:28Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после схода поезда на станции Апрелевка МЖД
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов электропоезда на станции Апрелевка Киевского направления МЖД. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошел около 12:00.
"В целях координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Московско-Смоленского транспортного прокурора Евгений Ноговицын", – говорится в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Сход произошел 28 февраля в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща – Апрелевка. Пассажиры были выведены через головной вагон, пострадавших не выявили. На территорию ЧП направили восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.
На фоне ситуации был создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Из-за произошедшего временно задерживаются электрички в сторону Москвы и области.
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