Проверки не выявили коронавирус на поручнях в транспорте Москвы – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В результате 16 проверок столичного общественного транспорта, проведенных лабораториями для обнаружения коронавируса на поручнях и других поверхностях, источник инфекции не был выявлен ни разу, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"16 раз специальные лаборатории проверяли инфраструктуру метро, и за все эти проверки ни разу ни на поручнях, ни в каких-то других зонах, где проходят пассажиры, не было найдено ни одного источника вируса. Это говорит о том, что мы достаточно эффективно свой транспорт убираем", – заявил Ликсутов в ходе вебинара.

Он напомнил, что в столице до сих пор действует обязательный масочно-перчаточный режим в транспорте и общественных местах, а объем уборки в вагонах метро, МЦД и наземном транспорте был увеличен почти в десять раз. Заммэра отметил, что объем пассажирских перевозок в Москве за время пандемии упал на 40%, однако объем работы транспортной системы был сохранен.

"Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объеме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию", – сказал Ликсутов.

Как сообщалось, за нарушение масочно-перчаточного режима в новогодние праздники было оштрафовано около 3,1 тысячи пассажиров московского транспорта. Чаще всего у нарушителей не было перчаток, таких оказалось 19%. При этом в конце прошлого года их доля достигала 25%.