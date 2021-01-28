Российские врачи оценили целесообразность ректального мазка на коронавирус

В Китае начали использовать новый вид тестирования на коронавирус. Теперь местные врачи берут мазки у пациентов ректально. Разбираемся, в чем преимущество такого теста и может ли он появиться в России.



Результат точнее?

Заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы "Ююань" Ли Тунцзэн объяснил журналистам Центрального телевидения Китая внедрение ректального способа тестирования на коронавирус.

По его словам, существует вероятность, что через 3–5 дней после заражения ПЦР-тест при помощи мазка из зева не сможет выявить инфекцию. Ведь часть людей, которая болеет бессимптомно или в легкой форме, восстанавливается очень быстро.





Ли Тунцзэн заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы "Ююань" Исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы.

Однако врач заметил: ректальный метод тестирования на коронавирус не такой удобный, как забор анализа другими способами. Поэтому новая технология применяется только для тестирования ключевых групп в точках централизованного карантина.

Для массового скрининга населения ПЦР-тест при помощи мазка из зева остается самым быстрым и удобным, подчеркнул специалист. Коэффициент точности такого метода выше. Вместе с тем саму процедуру врач охарактеризовал как "не очень приятную".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не там ищут

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с Москвой 24 назвал ректальный мазок на коронавирус нецелесообразным и не увидел в этом виде тестирования практически никаких преимуществ.

"На самом деле да, коронавирусы могут размножаться не только в дыхательной системе, но и желудочно-кишечном тракте и в клетках нервной системы. Но вероятность того, что вирус, который обнаружится в испражнениях человека, послужит причиной заражения, крайне незначительна, потому как новая коронавирусная инфекция передается аэрозольным механизмом", – отметил Вознесенский.





Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Высокой целесообразности в ректальных мазках на коронавирус я не вижу. Проще его обнаружить в мазках с носовой полости, с ротоглотки, в анализе мокроты или бронхоальвеолярном лаваже (введение нейтрального раствора в бронхи и легкие с последующим его удалением и изучением. – Прим. ред.) при проведении бронхоскопии. Если вирус там есть, то человек может его выделять и аэрозольным механизмом заразить другого.

Если вирус обнаруживается исключительно в испражнениях либо при взятии мазка из желудочно-кишечного тракта, вероятность того, что этим путем произойдет заражение, стремится к нулю, резюмировал Вознесенский.

С коллегой согласился и врач-инфекционист Евгений Тимаков. В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что через кишечник коронавирус может выделяться вплоть до четырех месяцев, однако это не означает, что такие люди заразны для окружающих.





Евгений Тимаков врач-инфекционист Основной путь передачи коронавируса – воздушно-капельный. А таким способом он выделяется максимум 21 день. В кишечнике вирус в большинстве случаев будет выделяться с фекалиями длительный период, однако это неживой вирус, который не способен заражать.

"Очень надеюсь, что в России такой тест не появится. В данный момент я не вижу в нем целесообразности. Выделение вируса с фекалиями на эпидемию масштабного размера не влияет, так как это не основной путь передачи", – подчеркнул Тимаков.

Врач-инфекционист добавил, что существуют исследования, согласно которым в унитазах общественного пользования была обнаружена коронавирусная инфекция, так как она выделяется с фекалиями. Однако данных о том, что вирусной нагрузки в этом случае достаточно, чтобы заразиться, нет, резюмировал Тимаков.