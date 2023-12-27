РЖД запустят первую импортозамещенную "Ласточку" с именем "Финист" 28 декабря

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Компания "Российские железные дороги" запустит первый импортозамещенный аналог поезда "Ласточка" 28 декабря.

"28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки". Имя для нового поезда – "Финист" – выбрали народным голосованием", – передает РИА Новости сообщение компании.

В РЖД уточнили, что поезд отправится по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский.

Ранее стало известно, что Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года запустить эксперимент по использованию биометрии при посадке пассажиров на поезда дальнего следования.

Использование биометрии могут сделать необязательным условием для верификации пассажиров. В Минцифры РФ пояснили, что посадка на поезд по биометрии не призвана ускорить процесс. Подобная функция может оказаться полезной, если пассажир забудет паспорт.



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