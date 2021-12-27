Москвичей призвали отложить поездки на личных авто до 21:00

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В понедельник вечером в Москве ожидаются заторы до 9 баллов. Уже сейчас ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"Причины – много машин и предпраздничных поездок. <...> Движение затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – говорится в публикации.
До 17:30 поездка на машине протяженностью 20 километров займет на 7 минут больше времени, чем обычно. Выезжая в 17:30, автомобилисты рискуют потратить на дорогу на 25 минут больше, а с 18:30 – на 35 минут, предупредили в департаменте.
В связи с этим горожанам рекомендовали воздержаться от поездок на личных автомобилях до 21:00 и пересесть на общественный транспорт.
Ранее в ЦОДД предупредили, что пик загруженности московских дорог ожидается до 29 декабря. Это обусловлено предновогодним ажиотажем. В эти дни на дорогах столицы ездит на 150 тысяч автомобилей больше, чем обычно.
Телезрителям рассказали о загруженности столичных дорог
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