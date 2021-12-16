Москвичей призвали пользоваться городским транспортом в вечерние часы пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жителей столицы призвали пользоваться городским транспортом в вечерние часы пик. В четверг вечером, 16 декабря, на дорогах ожидаются 9-балльные заторы, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
Уточняется, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня 16 декабря пойдет снег с дождем. В связи с этим москвичам посоветовали в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт. Автомобилистов предупредили, что на дорогах станет свободней только после 20 часов.
Также москвичей попросили обращать внимание на участки, где идут строительные работы на проезжей части.
В столичном Дептрансе напомнили, что количество машин на дорогах перед новогодними праздниками продолжает расти. Так, только из области на текущей неделе приезжают на 20 тысяч больше автомобилистов, чем в ноябре.
В среду, 15 декабря, в столицу въехало 850 тысяч машин. Из них почти 70% едут в Москву.
Отмечается, что среди регионов, откуда едут в Москву перед праздниками, – Тульская область, Санкт-Петербург, Калужская область, Владимирская область, Тверская область.
Ранее сообщалось, что Москва погрузилась в предновогодние заторы. Отмечается, что даже в первой половине дня они достигают 7 баллов. Основная причина – в предпраздничной суете, а также в других тормозящих факторах: снегопадах, мелких ДТП, курьерских доставках.
В столице начали появляться предновогодние заторы
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