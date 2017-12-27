Выход со станции "Охотный ряд" не будет ограничен в новогоднюю ночь

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Московский метрополитен не планирует закрывать выход со станции "Охотный ряд" в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в пресс-службе подземки.

"Вышедшее раннее в соцсетях сообщение о планах ограничить выход со станции метро "Охотный ряд" было ошибочным. Станция будет работать в штатном режиме", – пояснили представители метро.

Они уточнили, что из-за большого скопления людей в центре города пассажирам рекомендуют пользоваться для выхода станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая".

Ранее в официальных аккаунтах подземки появились данные, что в новогоднюю ночь выход в город со станции "Охотный ряд" будет доступен только по спецпропускам до 3:00. Причиной ограничения называли концерт на Красной площади.

Столичная подземка и МЦК будут перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь без перерывов. Уехать можно будет и на востребованных ночных маршрутах наземного транспорта.