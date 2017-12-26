Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

26 декабря, 13:34
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Второй год подряд метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным вопросам.
Информация о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения размещена на Едином транспортном портале Москвы. Также в течение новогодних праздников в круглосуточном режиме и без выходных будет работать контакт-центр "Московский транспорт" по номерам 3210 и (495) 539-54-54.
Работу городского транспорта в праздники обеспечат свыше 92 тысяч сотрудников Транспортного комплекса Москвы. На всех объектах комплекса усилят меры безопасности. Организован усиленный досмотр багажа и пассажиров, а также 100-процентный досмотр подвижного состава наземного транспорта, метро, МЦК, платформ, остановок, вестибюлей, подуличных переходов.
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