Выйти со станции "Охотный ряд" в новогоднюю ночь можно будет по спецпропуску

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Выйти со станции метро "Охотный ряд" в новогоднюю ночь можно будет только по спецпропуску. Ограничения связаны с проведением праздничного концерта на Красной площади и будут действовать до 03:00 1 января, сообщается в официальном аккаунте Московского метрополитена в Telegram.

"В новогоднюю ночь в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции "Охотный ряд" до 3:00 будет осуществляться только по специальным пропускам", сказано в сообщении метрополитена. Чтобы выйти в город, москвичам и гостям столицы посоветовали пользоваться расположенными поблизости станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая".

Ранее стало известно, что столичная подземка и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерывов. Сергей Собянин сообщил об этом 26 декабря на совещании по оперативным вопросам.