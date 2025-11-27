Форма поиска по сайту

27 ноября, 15:00

В аэропортах Владикавказа и Магаса сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: depositphotos/nitinut380

В аэропортах Владикавказа и Магаса сняты ограничения на прием и выпуск воздушных самолетов, рассказала официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За время их действия на запасной аэродром ушел один самолет, который выполнял рейс во Владикавказ.

Службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры приняли все меры, которые были необходимы для обеспечения безопасности. Кореняко подчеркнул, что это является приоритетом.

О введении временных ограничений в воздушных гаванях стало известно 27 ноября. Аэропорты прекратили прием и выпуск гражданских самолетов, это распространилось на Владикавказ, Магас, Грозный.

