Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Магаса в Ингушетии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В соответствии с новым распорядком авиагавань прекратила прием и выпуск гражданских самолетов. Одновременно с этим приостановка деятельности распространилась на аэровокзалы Владикавказа и Грозного.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – пояснил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

Аналогичные запреты действовали на территории Пензенской области,они были введены в рамках плана "Ковер". Режим закрытого неба в регионе был объявлен после атаки украинских беспилотников.

В частности, осколки вражеского дрона повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет, в Тамале, а также выбили стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.