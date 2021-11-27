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В мире

08:19

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику "Скол" работать в ЕС

транспорт за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская компания "Скол" вошла в обновленный перечень авиакомпаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

"Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты", – указано в пресс-релизе Еврокомиссии.

Помимо компании "Скол" в перечень включили еще шесть перевозчиков. Поводом для этого специалисты назвали "серьезные проблемы в области безопасности".

В настоящий момент список Еврокомиссии состоит из 97 организаций. Компания "Скол" – единственная из России. Все они могут получить разрешение на полеты, если арендуют воздушные суда и экипаж у перевозчиков, работа которых разрешена в ЕС.

В сентябре в МИД РФ оценили возможность возобновления авиарейсов в Грузию. По словам замглавы ведомства Андрея Руденко, в первую очередь надо руководствоваться принципами безопасности, в том числе эпидемиологической.

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