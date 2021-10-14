В России экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дополнит Воздушный кодекс РФ положениями, согласно которым граждане, причастные к экстремизму и терроризму, не смогут работать пилотами и бортпроводниками. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу", – уточнил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

По его словам, в данный список попадают люди, осужденные за публичное оправдание терроризма, а также пропаганду и призывы к экстремизму.

"Таким образом, нарушающие закон публикации в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сделают для нарушителя невозможной карьеру в авиакомпании. Он не сможет работать ни пилотом, ни бортпроводником", – отметил Груздев.

На данный момент инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить в праве собирать пожертвования причастных к экстремизму. Обращение было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.