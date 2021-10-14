В России экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дополнит Воздушный кодекс РФ положениями, согласно которым граждане, причастные к экстремизму и терроризму, не смогут работать пилотами и бортпроводниками. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу", – уточнил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.
По его словам, в данный список попадают люди, осужденные за публичное оправдание терроризма, а также пропаганду и призывы к экстремизму.
"Таким образом, нарушающие закон публикации в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сделают для нарушителя невозможной карьеру в авиакомпании. Он не сможет работать ни пилотом, ни бортпроводником", – отметил Груздев.
На данный момент инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить в праве собирать пожертвования причастных к экстремизму. Обращение было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: