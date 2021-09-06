В Совфеде поддержали предложение об отнесении оправдания нацизма к экстремизму

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации поддержали предложение генерального прокурора РФ Игоря Краснова о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму и о законодательном увековечивании памяти пострадавшего в годы Второй мировой войны мирного населения СССР. Об этом ТАСС сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Мы поддерживаем предложения, озвученные генеральным прокурором РФ", – сказал он.
Клишас уточнил, что сенаторы совместно с Генпрокуратурой РФ подготовят соответствующие законодательные инициативы.
Игорь Краснов в ходе форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" предложил законодательно увековечить память мирного населения СССР, подвергшегося истреблению в годы Второй мировой войны.
Также он отметил необходимость отнесения реабилитации и оправдания нацизма к экстремизму, законопроект об этом уже подготовлен.
Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, предусматривающий введение запрета на въезд в страну для иностранцев, разжигающих русофобию.
Согласно документу, въезд в Россию будет запрещен иностранцам и лицам без гражданства, которые занимаются возбуждением ненависти и вражды по этническому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память ветеранов и защитников Отечества, уничтожают памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также оправдывают нацизм и его преступления.
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