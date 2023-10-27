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27 октября, 23:30

Транспорт

Движение транспорта на Таганской улице восстановлено после аварии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта на Таганской улице в Москве осуществляется штатно. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Поврежденные транспортные средства переместили после аварии, автобусы продолжают следовать по маршруту согласно расписанию.

Руководство Мосгортранса начало служебное расследование по факту ДТП. Сотрудники ведомства окажут всем пострадавшим необходимую поддержку, а также помогут с оформлением документов для получения страховой выплаты.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники ГИБДД.

Вечером 27 октября на Таганской улице, в районе дома 9, произошла авария с участием легковушки и автобуса маршрута е70. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с городским транспортом.

В результате аварии травмы получили автомобилист и два пассажира автобуса. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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