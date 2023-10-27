Расписание движения поездов МЦД-1 временно изменится с 28 по 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) временно изменится в выходные, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 03:00 28 октября до 03:00 30 октября некоторые поезда на Савеловском и Белорусском направлениях отменят. Часть составов проследует только от и до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы движения увеличат до 40 минут, а на центральном участке между вокзалами – до одного часа.

Некоторые поезда будут останавливаться не на всех станциях. Также отменят часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Перекроют также путь в сторону Москвы на участке от станции Бескудниково до Савеловского вокзала, поезда будут следовать по пути в сторону области по очереди.

Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного полотна и строительством станции Петровско-Разумовская.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября с 20:00 до 10:00. Это связано с обновлением инфраструктуры на станциях Беговая и Рижская.

Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом