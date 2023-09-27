Движение в сторону Москвы приостановили на МЦД-1 и Савеловском направлении

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение в сторону Москвы через станцию Бескудниково приостановили на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении МЖД из-за остановки состава по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что к составу прибыл вспомогательный локомотив. Ведомство вместе с МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения.

Ранее движение в сторону области было приостановлено на МЦД-2 и Курском направлении МЖД из-за остановки состава по техническим причинам. Согласно предварительной информации, он наехал на посторонний предмет на пути.

До этого электрички следовали с задержками на Ярославском направлении МЖД в связи с остановкой состава по техническим причинам в районе платформы Тайнинская. Позднее остановившийся поезд отправился самостоятельно.

Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД по техническим причинам