16:44Транспорт
Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за остановки состава
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с остановкой состава по техническим причинам в районе платформы "Тайнинская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"На Ярославском направлении задерживается несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам у платформы Тайнинская", – говорится в сообщении.
Отмечается, что остановившийся поезд уже отправился самостоятельно. В настоящее время специалисты делают все необходимое для восстановления графика.
Ранее сообщалось, что движение поездов на участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) от Каланчевской до Курского вокзала приостановят в ближайшие выходные, 21 и 22 января. Отмечается, что это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4.
Несколько поездов в сторону Москвы задержались на Ярославском направлении МЖД
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