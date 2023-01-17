Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с остановкой состава по техническим причинам в районе платформы "Тайнинская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Ярославском направлении задерживается несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам у платформы Тайнинская", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остановившийся поезд уже отправился самостоятельно. В настоящее время специалисты делают все необходимое для восстановления графика.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) от Каланчевской до Курского вокзала приостановят в ближайшие выходные, 21 и 22 января. Отмечается, что это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4.



Несколько поездов в сторону Москвы задержались на Ярославском направлении МЖД

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