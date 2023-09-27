27 сентября, 07:20Транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом говорится в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
О причинах временной приостановки движения по мосту утром 27 сентября не сообщается.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что движение по левой автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта, возобновили раньше срока.
До этого в Крыму сообщили, что ситуация с транспортной логистикой на полуострове стабилизировалась. Этому поспособствовали грамотная организация работы досмотровых пунктов и возросший интерес к другим маршрутам.
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