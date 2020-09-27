В России отремонтируют более 400 дорог, ведущих к туристическим объектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России более 400 участков дорог, ведущих к туристическим объектам, отремонтируют, сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ.
"Путешествия по нашей стране с каждым годом набирают популярность. Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" многие достопримечательности станут доступнее. В программу будут включены более 400 дорог, которые ведут к туристическим объектам", – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе также добавили, что часть дорог уже привели в надлежащее состояние в прошлом году, а другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.
Специалисты уточнили, что в текущем году дорожные работы пройдут в 83 регионах страны. В нормативное состояние приведут более 14 тысяч километров дорог.
Ранее столичная компания "Транстроймеханизация" выиграла аукцион на строительство второго этапа автодороги Краснодар – Керчь. Новую дорогу от Краснодара до Керчи протяженностью 119 километров планируют построить к 2024 году. Четырех- и шестиполосная трасса пройдет в обход населенных пунктов.
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