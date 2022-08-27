Движение ограничили на МКАД из-за вытекания строительной смеси на проезжую часть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта ограничили по трем из пяти полос на внутренней стороне 51-го километра МКАД из-за вытекания строительной смеси на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Городские службы уже приступили к устранению последствий. По данным столичного Дептранса, движение на участке сильно затруднено.

В комплексе рассказали, что смесь выдавило на проезжую часть при прокладке коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения под МКАД.

Ранее сообщалось, что схема движения автотранспорта временно изменится на ряде улиц в центре, на юге и юго-востоке Москвы с 1 сентября. С 22:00 1 сентября до 03:30 2 сентября перекроют участок Большого Спасоглинищевского переулка от дома 4 до дома 12. В это время там будут проходить киносъемки.

