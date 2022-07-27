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Москва 24

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Транспорт

18:13

В метро Москвы прокомментировали появившийся в Сети проект схемы подземки до 2030 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проект схемы столичного метро до 2030 года, представленный графическим дизайнером Константином Коноваловым, не является официальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Представитель московской подземки отметил, что представленный проект является творческим видением автора и его коллег. При этом схему дирекция метро не заказывала.

"Московское метро непрерывно растет, открываются новые станции. Приятно, что высокие темпы развития вдохновляют дизайнеров, художников и даже музыкантов", – прокомментировали в пресс-службе.

Там также добавили, что всегда открыты к творческим предложениям.

Ранее президентский Совет по правам человека предложил закрепить статус средств индивидуальной мобильности в качестве транспортных средств, а также ввести для них строгие требования и определить управляющих СИМ как отдельных участников движения. Соответствующие предложения СПЧ направил в правительство.

Поездки для жителей ТиНАО станут удобнее после открытия станции метро "Потапово"

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