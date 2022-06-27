Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД возобновлено в обе стороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД возобновлено в обоих направлениях, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

Как отметили в департаменте, маршрут ряда поездов может быть сокращен для уменьшения времени опоздания. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД временно приостановлено в обе стороны в связи с остановкой поезда по техническим причинам.