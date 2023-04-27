ЦППК назначит дополнительные экспрессы и скорректирует график в честь праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесла изменения в расписание движения и назначила дополнительные электропоезда на фоне праздничных дней. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут следовать по маршруту:

28 апреля и 5 мая – по расписанию пятницы;

29 апреля и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая – по расписанию субботы;

1 и 9 мая – по расписанию воскресенья.

Кроме того, ЦППК сделает дополнительную остановку 19 поездов для тех, кто хочет посетить Поклонную гору в День Победы.

Дополнительные электропоезда также будут курсировать на Курском, Павелецком и Казанском направлениях. На первом два дополнительных поезда запустят с 29 апреля по 1 мая. На Павелецком направлении дополнительный экспресс поедет 29 апреля и 6 мая. На Казанском направлении доппоезда начнут курсировать 2 и 10 мая.

Ранее сообщалось, что график некоторых электропоездов на Горьковском, Курском, Рижском и Казанском направлениях МЖД будет изменен в конце апреля и мае. Это связано с ремонтными работами.