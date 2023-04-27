09:39Транспорт
ЦППК назначит дополнительные экспрессы и скорректирует график в честь праздников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесла изменения в расписание движения и назначила дополнительные электропоезда на фоне праздничных дней. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут следовать по маршруту:
- 28 апреля и 5 мая – по расписанию пятницы;
- 29 апреля и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая – по расписанию субботы;
- 1 и 9 мая – по расписанию воскресенья.
Кроме того, ЦППК сделает дополнительную остановку 19 поездов для тех, кто хочет посетить Поклонную гору в День Победы.
Дополнительные электропоезда также будут курсировать на Курском, Павелецком и Казанском направлениях. На первом два дополнительных поезда запустят с 29 апреля по 1 мая. На Павелецком направлении дополнительный экспресс поедет 29 апреля и 6 мая. На Казанском направлении доппоезда начнут курсировать 2 и 10 мая.
Ранее сообщалось, что график некоторых электропоездов на Горьковском, Курском, Рижском и Казанском направлениях МЖД будет изменен в конце апреля и мае. Это связано с ремонтными работами.
Часть поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево и обратно будут отменены 29–30 апреля и 6–7 мая
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