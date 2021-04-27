Трамваи задерживаются на Русаковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Русаковской улице задерживается движение трамваев четырех маршрутов в связи с повреждением контактной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На Русаковской улице (в районе Маленковской улицы) из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 7, 13, 45, Б", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что маршруты трамваев временно изменены, вместо них советуют пользоваться электробусами и автобусами № т14.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 апреля, трамваи № 6 снова начали ходить в Южное и Северное Тушино после ремонтных работ. Они завершились на 15 дней раньше срока.