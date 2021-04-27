Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 5 мая в Москве начнут действовать новые правила проезда для грузовиков. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Еще раз хотим напомнить, что если у вас грузовой автомобиль больше 3,5 тонны, то, чтобы проехать по МКАД и въехать в город, вам нужно иметь пропуск и подключиться к системе РНИС", – говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что оформить пропуск можно на портале мэра Москвы, а на странице РНИС прочитать пошаговую инструкцию по подключению к системе.

Также в ведомстве рассказали, что 29 апреля в 15:00 специалисты департамента проведут очередной онлайн-семинар для владельцев грузовиков. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее в Дептрансе сообщили, что перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву. Решение касается только большегрузов, следующих транзитом.