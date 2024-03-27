Четыре авиарейса задержаны из-за тумана в Омске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четыре рейса были задержаны из-за сильного тумана в Омске – три из Москвы и один из Иркутска. Об этом сообщает ТАСС.

Были задержаны рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и S7 из Москвы и рейс NordStar из Иркутска. Два рейса из четырех были перенаправлены в Новосибирск в аэропорт Толмачево.

Сильный туман установился в Омске в ночь на 27 марта, видимость местами ограничена несколькими десятками метров.

Утром 26 марта сообщалось, что Boeing готовится к аварийной посадке в Чите. Позднее стало известно, что экстренная посадка была запрошена по технической причине.

До этого самолет румынской компании Таrом вернулся в аэропорт Бухареста из-за удара молнии. Авиалайнер летел в Кишинев.