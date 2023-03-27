18:50Транспорт
Короткое замыкание стало причиной задержек в движении поездов на оранжевой ветке метро
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Движение на участке от станции "Октябрьская" до "Проспекта Мира" Калужско-Рижской линии столичного метро было приостановлено из-за замыкания под вагоном, которое привело к задымлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Под вагоном произошло замыкание, появился дым с запахом горелой проводки, идущий из-под состава. Причина устанавливается, состав находился на время проверки пожарными на станции "Третьяковская", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на центральном участке Калужско-Рижской линии метро временно не было движения поездов.
Это коснулось участка от станции "Октябрьская" до "Проспекта Мира". Данная мера была принята для проверки одного из составов.
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