Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:59

В Дептрансе рассказали, сколько москвичей не знают про коронавирус

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Практически ничего не знают о коронавирусной инфекции 10% жителей столицы, заявили в департаменте транспорта города. При этом 2% горожан ничего о ней не слышали, передает Агентство "Москва".

"76% москвичей предпринимают профилактические меры, тем не менее всего 40% горожан боятся именно коронавируса", – уточнили в Дептрансе. В итоге порядка 40% горожан боятся именно коронавируса.

Оказалось, что больше всего людей пугает экономический кризис и риск потерять работу, добавили в организации.

Пенсионеры и люди старше 55 лет входят в топ-5 групп населения, которые боятся вируса, свидетельствуют данные московского департамента транспорта. Так, меньше всего боятся COVID-19 люди в возрасте от 18 до 54 лет.

До этого во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что в мире коронавирусом заражено свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч скончалось.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек. Новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика