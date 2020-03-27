В Дептрансе рассказали, сколько москвичей не знают про коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Практически ничего не знают о коронавирусной инфекции 10% жителей столицы, заявили в департаменте транспорта города. При этом 2% горожан ничего о ней не слышали, передает Агентство "Москва".

"76% москвичей предпринимают профилактические меры, тем не менее всего 40% горожан боятся именно коронавируса", – уточнили в Дептрансе. В итоге порядка 40% горожан боятся именно коронавируса.

Оказалось, что больше всего людей пугает экономический кризис и риск потерять работу, добавили в организации.

Пенсионеры и люди старше 55 лет входят в топ-5 групп населения, которые боятся вируса, свидетельствуют данные московского департамента транспорта. Так, меньше всего боятся COVID-19 люди в возрасте от 18 до 54 лет.

До этого во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что в мире коронавирусом заражено свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч скончалось.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек. Новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны.