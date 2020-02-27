Эксперты рассказали, почему машины каршеринга недоступны в аэропортах

Москвичи жалуются на нехватку автомобилей каршеринга в аэропортах

Москвичи жалуются, что автомобили каршеринга блокируют таксисты, передает телеканал Москва 24. Люди подозревают, что действует целая банда, которая либо бронирует своих конкурентов, чтобы авто никто не смог арендовать, либо отгоняет машины подальше от аэропорта.

Горожане рассказывают, что уехать ночью на машине каршеринга из аэропорта Домодедово невозможно. По их словам, они открывают приложения разных компаний, а карта у всех пустая.

"Открываю программу еще из самолета и удивляюсь, что ни одной машины не стоит. У одного оператора посмотрела, у другого – машин нет. Но не может же быть, чтобы в аэропорту не было ни одной машины. Я подошла ближе к стоянке и вижу, что там огромное количество автомобилей. Звоню оператору, спрашиваю, что случилось, почему не могу машину заказать. Получаю ответ: "Они у нас все на брони", – поделилась своей историей пользователь сервисов каршеринга Алена Трунова.

Автоэксперт Глеб Виленский и сам столкнулся с подобной проблемой. Он поделился своей версией сложившейся ситуации.

"Это был не пиковый день, то есть нельзя сказать, что все в этот день возвращались с отпусков. Поэтому я вижу два возможных объяснения проблемы. Либо это массовый сбой, ведь эти предложения зависят от того, как работает связь, либо это сознательные действия местных таксистов, которые таким образом убирают конкурентов", – подчеркнул он. В то же время Виленский заметил, что это не доказано.

"Я не представляю, как это технически можно сделать, потому что для того, чтобы отсюда вывести все машины каршеринга, нужно много людей, и это невозможно сделать незаметно. На самом деле проверить это и восстановить нормальную работу стоянки каршеринга компаниям, которые занимаются прокатом, очень просто. Потому что они обладают всеми данными, чтобы это сделать", – заключил он.

Подобная ситуация наблюдается и в аэропорту Шереметьево. Как рассказали телеканалу Москва 24 в одном из сервисов каршеринга, автомобили уже находятся в аренде, поэтому забронировать их уже невозможно.

"Автомобили бронируют иногда даже во время вылета, до момента прилета, поэтому здесь я, к сожалению, подсказать вам не смогу, когда заберут их. Бывает, что из аэропортов невозможно выехать, например, в Домодедово вообще ни одного из наших автомобилей не имеется, и сегодня в течение всего дня пользователи не смогут оттуда выехать", – поделился оператор.

В сервисе также не исключили, что такой "сбой" может быть делом рук таксистов, однако предотвратить это невозможно.

В декабре 2019 года в центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга. 23-летний приезжий в состоянии алкогольного опьянения сел за руль машины, выехал на проезжую часть и столкнулся с двумя другими автомобилями. Инцидент произошел на глазах полицейских.

