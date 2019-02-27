Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится в марте

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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине марта 2019 года в связи с модернизацией инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), поменяется движение поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

Так, с 1 по 13 марта на участке Москва – Крюково будет отменено восемь поездов, а в обратном направлении – 10. От Москвы до станции "Подсолнечная" не будет курсировать два поезда.

При этом на участках Москва – Тверь, Москва – Клин, Останкино – Крюково, а также в обратном направлении не будет курсировать по одному электропоезду.

В первой половине марта также изменится время отправления/прибытия и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что две дополнительные пригородные электрички будут ходить между станцией "Останкино" и Зеленоградом.