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26 февраля, 20:57

Временно изменится график движения электричек Ярославского направления МЖД

транспорт

26 февраля, 20:57

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

График движения электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 4 марта. Об этом сообщается на сайте АО "Центральная ППК".

"С 1 по 4 марта скорректирован график движения электропоездов Ярославского направления. В связи с проведением строительных работ на станции Лосиноостровская отменены некоторые пригородные поезда", – говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что электрички Павелецкого направления МЖД будут следовать через станцию Москва-Товарная-Павелецкая без остановки с 9 марта до 1 декабря в связи с реконструкцией пассажирской инфраструктуры.

В ходе реконструкции планируется заменить фундамент и плиты перекрытий островной платформы. Также на станции появятся новые кассы, рассчитанные на маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от непогоды.

транспорт

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