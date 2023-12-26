Никто не пострадал после инцидента с заехавшим в сугроб самолетом в аэропорту Челябинска

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Пострадавших в результате инцидента с заехавшим в сугроб самолетом авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Челябинска нет, сообщает РИА Новости.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, прилетевшему из Москвы самолету из-за снегопада потребовался тягач для руления на стоянку. Речь идет о рейсе SU1532 Москва – Челябинск, который выполнялся 26 декабря. Транспортная прокуратура даст оценку инциденту.

Из-за инцидента вылет четырех рейсов авиакомпании "Победа" задерживается из аэропорта Челябинска. В настоящее время в городе продолжается снегопад.

Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.

По его словам, когда самолет начал набирать скорость, на полосе стали хлопать турбины, после чего на двух из них появилось пламя. Также были слышны хлопки, а мощность падала. Затем воздушное судно взлетело, но периодически сваливалось. Позже все нормализовалось.



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