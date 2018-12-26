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08:15

Станцию БКЛ "Авиамоторная" оформят в стиле минимализма

транспорт метро

08:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура утвердила проект новой станции Большой кольцевой линии "Авиамоторная", которая откроется в районе Лефортово в 2019 году. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"При разработке дизайн-проекта архитекторы обратились к авиационной тематике, на которую их вдохновило название будущей станции. Повторять форму деталей самолета будут колонны и светильники на платформе, а потолки из реечных панелей в вестибюле создадут ощущение воздушных потоков", – сказал он.

Кузнецов также рассказал, что одной из отличительных деталей в оформлении станции станет потолок. На нем с помощью светодиодных и неоновых светильников изобразят облачный след, который обычно оставляет после себя самолет в небе.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, при отделке станции будут использовать современные материалы – нержавеющую сталь, натуральный камень и алюминий. В оформлении будут преобладать черные, серые и белые тона.

Четыре новых участка Большой кольцевой линии метро с 15 станциями планируют открыть к концу 2021 года. После их запуска основной объем работ по возведению БКЛ будет выполнен. Уже в 2019 году собираются открыть участок от станции "Нижегородская" до "Рубцовской", который до замыкания кольца будет общим с новой Некрасовской линией метро.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли в Москве в феврале 2018 года. Для пассажиров доступны пять новых станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Также появились четыре пересадки на другие ветки подземки. Теперь транспорт стал доступнее почти для полумиллиона жителей столицы.

Замкнуть Большую кольцевую линию планируют через 3-4 года. Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут существенно сократить свое время в пути: больше не придется доезжать до центра города, чтобы перейти на соседние линии метро.

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