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07:28

Проезд по столичной канатной дороге стал платным

транспорт

07:28

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Проезд по столичной канатной дороге стал платным

С 26 декабря канатная дорога в Москве стала платной, передает телеканала Москва 24.

Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону. Туда и обратно будет стоить уже 350 рублей. По выходным дням билеты будут немного дороже – 250 рублей в одну сторону и 400 в обе стороны.

Для особых категорий граждан предусмотрен льготный тариф. Стоимость проезда для детей от 7 до 13 лет, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей, инвалидов второй и третьей группы в будни составит 150 рублей (в обе стороны – 250 рублей), а по выходным дням – 200 рублей (туда и обратно – 350 рублей).

Для детей в возрасте до 6 лет, инвалидов первой группы и ветеранов ВОВ проезд будет бесплатным в любой день.

Сообщается, что с 26 декабря канатная дорога будет работать с 12:00 до 22:00, 31 декабря с 15:00 до 05:00 (1 января), 1 января – с 15:00 до 22:00.

Канатная дорога заработала 26 ноября. Движение на новом транспортном объекте столицы открыл Сергей Собянин. На третий день после запуска фуникулер приостановил работу из-за кибератаки. В настоящее время работе канатки ничего не мешает, ситуация находится под контролем. После инцидента на фуникулере усилили кибербезопасность.

транспорт

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