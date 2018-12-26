Проезд по столичной канатной дороге стал платным

С 26 декабря канатная дорога в Москве стала платной, передает телеканала Москва 24.
Цена стандартного билета, рассчитанного для пассажиров в возрасте от 14 до 59 лет, составляет 200 рублей в одну сторону. Туда и обратно будет стоить уже 350 рублей. По выходным дням билеты будут немного дороже – 250 рублей в одну сторону и 400 в обе стороны.
Для особых категорий граждан предусмотрен льготный тариф. Стоимость проезда для детей от 7 до 13 лет, пенсионеров, студентов, малообеспеченных семей, инвалидов второй и третьей группы в будни составит 150 рублей (в обе стороны – 250 рублей), а по выходным дням – 200 рублей (туда и обратно – 350 рублей).
Для детей в возрасте до 6 лет, инвалидов первой группы и ветеранов ВОВ проезд будет бесплатным в любой день.
Сообщается, что с 26 декабря канатная дорога будет работать с 12:00 до 22:00, 31 декабря с 15:00 до 05:00 (1 января), 1 января – с 15:00 до 22:00.
Канатная дорога заработала 26 ноября. Движение на новом транспортном объекте столицы открыл Сергей Собянин. На третий день после запуска фуникулер приостановил работу из-за кибератаки. В настоящее время работе канатки ничего не мешает, ситуация находится под контролем. После инцидента на фуникулере усилили кибербезопасность.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.