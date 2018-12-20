Работу столичной канатной дороги продлят в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января канатная дорога в Москве будет работать до 05:00 часов. Также режим работы канатной дороги изменится в новогодние праздники, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу проекта.
"1 января – с 15:00 до 22:00. Далее канатная дорога работает в штатном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что проехать по канатной дороге можно бесплатно до 24 декабря.
Движение по канатной дороге открыл Сергей Собянин 26 ноября текущего года. Для пассажиров она заработала 27 ноября. На третий день после запуска дорога приостановила работу из-за кибератаки.
После инцидента департамент информационных технологий Москвы дал рекомендации оператору канатной дороги в "Лужниках" относительно информационной безопасности систем после кибератаки.
Маршрут Московской канатной дороги проходит над Москвой-рекой, он связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Протяженность дороги превышает 700 метров. Канатная дорога имеет три станции. От Воробьевых гор до "Лужников" можно добраться за пять минут.
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