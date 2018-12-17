Власти Москвы дали советы по защите канатной дороги от кибератаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент информационных технологий Москвы дал рекомендации оператору канатной дороги в "Лужниках" относительно информационной безопасности систем после кибератаки. Об этом сообщил замглавы департамента Александр Горбатько, его цитирует ТАСС.

"Мы все принимали участие, чтобы помочь устранить заражение компьютеров. Конечно же, надо предусматривать меры защиты даже в таких сложных комплексах, как канатная дорога. Продукты защиты общеизвестны. Рекомендации коллегам дали. Таким крупным объектам помогаем технически, консультируем", – сказал Горбатько.

26 ноября Сергей Собянин открыл движение по Московской канатной дороге. Для пассажиров она заработала на следующий день. На третий день после запуска дорога приостановила работу: ее серверы подверглись кибератаке.

Маршрут Московской канатной дороги проходит над Москвой-рекой, он связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Протяженность дороги превышает 700 метров. Подъемник может перевозить 1600 пассажиров в час. Канатная дорога имеет три станции – одна на улице Косыгина и по одной на набережных Воробьевская и Лужнецкая. От Воробьевых гор до "Лужников" можно добраться за пять минут.

