Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 10:23

Транспорт

Минтранс РФ предложил штрафовать граждан через систему распознавания лиц

Фото: 123RF.com/dmitryag

Минтранс России предложил штрафовать граждан через систему распознавания лиц, если те нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено изменить законы "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте в РФ". В случае поправок можно будет без разрешения обрабатывать персональные биометрические данные и монтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах "повышенной опасности".

Минтранс объяснил новые меры увеличением числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах. В 2024 году погибли 1,1 тысячи человек, а за 7 месяцев 2025-го – 580. В министерстве считают, что ситуацию могли были изменить нововведения, которые позволят привлекать нарушителей в автоматическом режиме с помощью камер по аналогии "с действующей системой в области дорожного движения".

В Центре биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) издание "Коммерсант" заверили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС "как технически, так и нормативно". Подобные предложения там сочли бессмысленными.

В Минцифрах уточнили, что к ним закон Минтранса не поступал. Ведомство подтвердило, что использование ЕБС возможно только с согласия человека и данные из нее не могут использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

Однако в Минтрансе прокомментировали, что проект направлен на обеспечение безопасности людей, а новые нормы станут эффективной мерой предотвращения административных нарушений на ж/д транспорте.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, а также на перспективу – до 2036-го. Документ подразумевает дальнейшее совершенствование госполитики в этой области. Цель стратегии заключается в повышении уровня защищенности участников дорожного движения, а также правовой культуры населения.

Читайте также


транспорт

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика