Минтранс РФ предложил штрафовать граждан через систему распознавания лиц

Минтранс России предложил штрафовать граждан через систему распознавания лиц, если те нарушили правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено изменить законы "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте в РФ". В случае поправок можно будет без разрешения обрабатывать персональные биометрические данные и монтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах "повышенной опасности".

Минтранс объяснил новые меры увеличением числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах. В 2024 году погибли 1,1 тысячи человек, а за 7 месяцев 2025-го – 580. В министерстве считают, что ситуацию могли были изменить нововведения, которые позволят привлекать нарушителей в автоматическом режиме с помощью камер по аналогии "с действующей системой в области дорожного движения".

В Центре биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) издание "Коммерсант" заверили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС "как технически, так и нормативно". Подобные предложения там сочли бессмысленными.

В Минцифрах уточнили, что к ним закон Минтранса не поступал. Ведомство подтвердило, что использование ЕБС возможно только с согласия человека и данные из нее не могут использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

Однако в Минтрансе прокомментировали, что проект направлен на обеспечение безопасности людей, а новые нормы станут эффективной мерой предотвращения административных нарушений на ж/д транспорте.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, а также на перспективу – до 2036-го. Документ подразумевает дальнейшее совершенствование госполитики в этой области. Цель стратегии заключается в повышении уровня защищенности участников дорожного движения, а также правовой культуры населения.