Южный вестибюль станции "Нагатинская" закроют с 27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 27 ноября в Москве закроют южный вестибюль станции "Нагатинская". Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Такие меры связаны со строительством транспортно-пересадочного узла. При этом сама станция продолжит работать.

Для входа и выхода пассажиры могут воспользоваться выходами 4–6.

"Выходы 1–3 будут работать только для входа и выхода на платформу "Нагатинская" к пригородным электропоездам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии будет закрыт до 31 января 2022 года. На станции заменят эскалаторы и отреставрируют сам вестибюль. В настоящее время станция продолжает работу, однако вход и выход пассажиров производится через станцию "Менделеевская".