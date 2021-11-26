В ВОЗ выступили против запретов на поездки из-за нового штамма коронавируса

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Технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен призвала государства не вводить запреты на поездки в страны с выявленным новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
"Количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования", – подчеркнула эксперт.
Стивен добавила, что заразность нового штамма пока не изучена. Аналогично неизвестно, насколько ему способен противостоять иммунитет.
В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения проводит срочную встречу, посвященную новому варианту коронавируса с 32 мутациями, который обнаружили в Ботсване. Эксперты обсудят, какую опасность он представляет.
На данный момент известно, что Великобритания и Израиль временно прекратили полеты в страны Южной Африки из-за нового выявленного штамма.
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