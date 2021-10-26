Законопроект об отмене техосмотра могут рассмотреть в ноябре – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

После завершения нерабочих дней в России депутаты Госдумы могут рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно проекту, обязательный технический осмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, предлагают отменить. По новым нормам техосмотр будет проводиться только при постановке автомобиля на учет, при замене основных агрегатов, изменении конструкции или смене владельца. Он остается обязательным для коммерческого транспорта.

Руководитель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, который является одним из авторов законопроекта, рассказал, что собственники автомобилей неоднократно жаловались на очереди на процедуру ТО.

"Плюс с момента введения процедуры в России прошло много времени. Сегодня выпускаются автомобили совершенного другого уровня, они имеют пятилетнюю и семилетнюю гарантии эксплуатации. Кроме того, мы видим, как граждане сами обслуживают свои автомобили и следят за их состоянием. Безусловно, комитет данную инициативу поддержит", – пояснил депутат.

Ранее в МВД предложили внести дополнительные послабления по техосмотру. Ведомство решило отказаться от некоторых процедур для тех машин, которые все еще будут обязаны проходить диагностику, – грузовиков, автобусов и такси.

В свою очередь, 14 сентября депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей и мотоциклов.