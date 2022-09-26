Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи, Краснодар и Ростов до конца 2022 года

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Авиакомпания Turkish Airlines приняла решения до конца текущего года продлить приостановку полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону, сообщает газета Sabah.

Данная мера связана с закрытием воздушного пространства Украины для гражданских рейсов.

Ранее сообщалось, что в Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Перевозчик получил название Southwind. Авиакомпания будет базироваться в Анталье, а первые рейсы запланированы на конец мая. Также сообщается, что парк Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.

